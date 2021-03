L’attore Vincenzo Bocciarelli, ospite della nuova puntata di “Ad Hoc”, presenta il libro “Sulle ali dell’arte” edito da “Accademia Edizioni ed Eventi”; un testo che ha voluto realizzare durante il primo lockdown.

Originario di Bozzolo in provincia di Mantova, ma toscano di adozione, Bocciarelli scopre ben presto la passione per la recitazione. Tanti i ruoli interpretati nel suo percorso artistico, che lui stesso ricorda in questa intervista.