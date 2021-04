Maria Grazia Masella, avvocato, è ospite di “Ad hoc” con “Smatrimoniati” edito da Pellegrini. In questo libro che sembra quasi una pièce teatrale, la voce narrante è attribuita al “matrimonio” come umanizzato. La celebre matrimonialista nel testo utilizza una scrittura molto divertente e leggera, a volte in contrapposizione all’argomento di spessore.