Nella nuova puntata de “La scuola libera” Suor Anna Monia Alfieri parla dei sistemi scolastici dei Paesi europei insieme all’avvocato Angelo Lucarella.

Viene così tracciato un confronto tra i sistemi del nostro continente, evidenziando come la libertà di scelta educativa assicuri ai ragazzi gli strumenti per decodificare l’ambiente che sta loro intorno e la realtà politica in cui vivono, per riconoscerne sia le componenti da cambiare che quelle da mantenere e coltivare.

“La scuola libera” è la rubrica dell’Ibl curata da Suor Anna Monia Alfieri e dedicata all’approfondimento dei temi della scuola al tempo del Coronavirus.