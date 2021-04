Puntuale anche questa settimana la rubrica de “L’Opinione delle Libertà” che dà voce e spazio ai volti noti e a quelli meno conosciuti della letteratura italiana. Questa settimana vi consigliamo “A parte i colori” di Palmira De Angelis (Ensemble Edizioni). Palmira De Angelis è autrice di saggistica e critica letteraria, teatro e narrativa. È co-autrice della raccolta di racconti Ultimo banco (Edilet, 2009). Suoi studi sono apparsi in volume e su prestigiose riviste letterarie, fra cui “Il Veltro”, “Joyce Studies in Italy” e “Journal of Modern Italian Literature”.

La Storia

Una raccolta di racconti appassionante in cui la vita diventa la protagonista assoluta, lasciando affiorare tutta la vastità dell’essere umano e del suo bagaglio emozionale. Contrasti, rivalse, legami complessi e amori mai dichiarati, tutti ingredienti indispensabili per poter dare vita ad un piatto saporito e originale. Scorci narrativi in grado di catapultare in pochi istanti il lettore all’interno di vere e proprie stanze letterarie, dove non sempre esiste un inizio e una fine.

“Quindici racconti scritti con intelligenza e ironia, la cui cifra comune – un filo rosso che unisce tutte le storie, solo apparentemente distanti – è la rappresentazione di relazioni umane: uomini e donne che hanno vissuto o vivono insieme; genitori e figli; amici; semplici conoscenti. Un incidente che costringe a cambiare il percorso predefinito o un ricordo che, a forza di analizzarlo dentro di sé, porta a dare un diverso senso alla vita passata o al proprio futuro, sono soltanto due delle tante istantanee che fotografano il vivere quotidiano e la sua capacità di cambiare tutto quanto, nel momento in cui meno te l’aspetti”.

Si viene continuamente messi di fronte a porte scorrevoli, bivi decisionali che non lasciano spazio a incertezze, con l’unica evidenza riscontrabile nella potenza delle nostre scelte e in tutto ciò che ne consegue. Passato, presente e futuro si combinano tra di loro, dando vita a un tempo unico, il nostro, quello in cui è l’uomo a governare gli eventi, senza lasciarsi trascinare da fattori esterni e eventi ostili.

Palmira De Angelis dona ai lettori una raccolta di racconti a tratti lirica nel linguaggio e nella nobiltà stilistica, riuscendo a strappare lacrime e sorrisi.