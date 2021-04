“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un piatto che abbina sapientemente gusti diversi: “Pizza con bottarga e cipolle”.

Tempo di preparazione: 15 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 500 grammi di pasta per pizza; 800 grammi di cipolle bianche; 200 grammi di mozzarella di bufala; 100 grammi di pinoli sgusciati; 100 grammi di bottarga di muggine intera; olio evo, sale e pepe q.b..

Preparazione: sbucciare le cipolle, tagliarle sottilmente e farle stufare per 25 minuti con poco olio, sale e pepe, se necessario aggiungendo dell’acqua; tagliare la mozzarella a dadini facendole scolare l’eventuale siero in eccesso; formare con la pasta una sfoglia sottile, metterla in una teglia versandovi sopra le cipolle, i cubetti di mozzarella e i pinoli; irrorare il tutto con un filo d’olio e infornare a 250 gradi per 20 minuti; terminata la cottura affettare la bottarga sottilmente e cospargerla sulla pizza da servire calda.

Buon appetito!