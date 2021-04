Il Covid-19 vissuto da medico e da paziente è il tema principale affrontato da Michelangelo Bartolo, angiologo e direttore del reparto di Telemedicina presso l’ospedale San Giovanni dell’Addolorata di Roma, nel libro che ha scritto durante il periodo di malattia e intitolato “Come un pesce rosso” (Edizioni Infinito). Il dottor Bartolo per “Ad Hoc” sottolinea l’importanza che ha avuto la telemedicina in questa difficile emergenza sanitaria.