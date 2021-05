Puntuale anche questa settimana la rubrica de “L’Opinione delle Libertà” che dà voce e spazio ai volti noti e a quelli meno conosciuti della letteratura italiana. Questa settimana vi consigliamo “Vero Amore” di Federica Maini e Luca Tedesco (Gruppo Albatros). Federica Maini è nata e cresciuta a Roma. Esprime fin da piccola il suo talento e la sua dedizione per la danza, diventando ben presto una ballerina. Laureata con lode alla facoltà di Lettere e Filosofia, è specializzata in lingua spagnola. Inguaribile romantica, ha riversato i suoi pensieri e l’amore per la letteratura nel suo primo romanzo Vero Amore. Luca Tedesco è nato a Castellaneta e cresciuto a Castellaneta Marina, in Puglia. Appena diciottenne, si trasferisce a Roma dove si laurea prima in Matematica e poi in Statistica. È proprio questa città che gli regala le esperienze necessarie per comporre, insieme alla sua compagna, Vero Amore. Adora il mare, la matematica e lo sport.

La Storia

Un romanzo amoroso in grado di travolgere anche gli animi più aridi, una novella moderna densa di sentimenti antichi. Razionalità e pulsioni si mescolano, alimentando una sorta di danza caotica, in cui è difficile distinguere i contorni di ciò che giusto e di quello che non lo è. Un’opera che ribalta qualsiasi prospettiva ogni volta che si passa da una pagina all’altra, in uno zibaldone emozionale.

“Una persona può restarci dentro, sino in fondo all’anima, con un solo sguardo. Si dice infatti che gli occhi siano proprio lo specchio dell’anima. E per Sofia ed Edoardo è stato così. Una sensazione unica, che fa battere forte il cuore, che fa sentire vivi. Un incontro può cambiare per sempre la propria vita, il gioco di sguardi, un groviglio di sensazioni, il respiro che rimane sospeso… E se non tutto dipende dalla nostra volontà, allora anche il destino può giocare un ruolo importante tanto da farci mettere in discussione le scelte fatte finora e una relazione coniugale che dura da anni. Quando tutto sembra finito, la vita ci saprà sorprendere ancora con tutta la sua bellezza facendoci incontrare la persona che forse stavamo cercando da una vita”.

C’è un tempo per riflettere e uno per agire, e poi c’è il tempo per chiudere gli occhi e ascoltare il proprio cuore, senza lasciarsi frenare da ansie e possibili conseguenze. Una storia meravigliosa nella sua intimità e nella sua inclinazione alla passione che diviene quasi celebrazione della vita stessa. Federica Maini e Luca Tedesco, compagni nella vita, fondono testa e mani per dar vita a un testo decisamente irresistibile.