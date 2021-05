“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina de L’Opinione questa settimana vi proponiamo un dolce particolare per festeggiare il genetliaco: la “Torta di compleanno”.

Tempo di preparazione: 20 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 300 grammi di farina; 180 grammi di zucchero; 100 ml di olio evo; 50 ml di latte; 3 uova; una scorza di limone; una bustina di lievito per dolci.

Preparazione: versare le uova e lo zucchero in una ciotola e montarle con una frusta elettrica sino ad ottenere un composto spugnoso e biancastro; unire il latte continuando a sbattere l’insieme con la frusta; inserire l’olio evo e, a poco a poco, la farina e la scorza grattugiata del limone; aggiungere il lievito e amalgamare bene il composto; oleare una tortiera e versarvi l’impasto livellando bene la superficie; mettere la torta in forno preriscaldato a 180 gradi e cuocere per 40 minuti circa; estrarre la torta e farla ben raffreddare, cospargendola di zucchero a velo prima di servire.

Buon appetito!