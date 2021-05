“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica settimanale di cucina vi proponiamo la ricetta di un secondo piatto semplice ma con tutto il gusto del mare e della natura: “Nasello con noci e pinoli”.

Tempo di preparazione: 10 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 4 naselli da 300 grammi ciascuno, 400 grammi di pomodori, capperi, noci, pinoli, origano, olio evo e sale q.b..

Preparazione: squamate e sviscerate i naselli eliminando anche le pinne; lavarli in acqua corrente, asciugarli e sfilettarli; lavare i pomodori tagliandoli a fette e disponendoli sul fondo di una pirofila precedentemente unta con l’olio; adagiare i filetti di nasello sui pomodori cospargendo il tutto con un cucchiaio di capperi dissalati e due cucchiai di noci e pinoli tritati, completando con una spolverata di origano; infornare a 180 gradi per 15/20 minuti e servire in piatti da portata irrorando il tutto con un filo di olio evo.

Buon appetito!