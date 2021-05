“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un piatto sicuramente facile da realizzare, ma ricco e corposo: “Costolette al forno con patate”.

Tempo di preparazione: 15 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 4 costolette di maiale; 4 patate di media grandezza; un mazzetto di basilico; olio evo e sale q.b..

Preparazione: lavare e lessare le patate; lasciarle intiepidire, poi sbucciarle e tagliarle a fette il più possibile regolari; lavare e asciugare il basilico per poi tritarlo finemente; coprire il fondo di una pirofila, precedentemente unta di olio, con le fette di patate, adagiarvi sopra le costolette, salare e spolverare il tutto con il basilico tritato; irrorare il composto con un filo d’olio evo e mettere in forno, preriscaldato, a 180 gradi per 20 minuti. Infine, togliere la pirofila dal forno e servire le costolette e le patate ben calde con sopra un filo d’olio evo.

Buon appetito!