Puntata di “Ad Hoc” dedicata al “Cinema in vetro”, un progetto realizzato dagli allievi della Scuola d’arte e mestieri Ettore Rolli, attualmente in mostra al “Museo delle Mura” di Roma. Ben 100 sono le locandine di celebri film proposte per la realizzazione di opere artistiche che, dopo un’attenta selezione, hanno impreziosito numerose vetrate ma anche lampade, sgabelli, mobili e accessori. Le tecniche utilizzate sono la legatura a piombo, la grisaglia, il Tiffany, il mosaico, la decalcomania e la vetrofusione; tutte tecniche inserite tra gli insegnamenti della Scuola d’arte Ettore Rolli, come spiegano le curatrici della mostra Vanessa Ascenzi e Giovanna Chieppa insieme alla responsabile delle Scuole d’arte e dei mestieri Francesca Montanari. All’inaugurazione ha partecipato anche l’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro di Roma Capitale Andrea Coia, che ha ricordato l’importanza della creatività in una città come Roma.

