Ritorna la rubrica, con cadenza settimanale, con la quale “L’Opinione delle Libertà” dà voce e spazio ai nuovi volti della letteratura italiana. Questa settimana vi consigliamo “Cuori a spigoli” di Cinzia Bomoll (Ianieri Edizioni). Cinzia Bomoll (Bologna, 21 settembre 1979) è una scrittrice, regista e produttrice cinematografica italiana. Laureatasi all’Università di Bologna, sua città d’origine, si trasferisce a Roma e frequenta il corso Rai-script di sceneggiatura, iniziando contemporaneamente a lavorare per la tv come autrice e regista. Nel 2006 esce il suo primo romanzo, Lei che nelle foto non sorrideva (Fazi Editore).

La Storia

Un romanzo che racchiude numerose storie e un ampio ventaglio di personaggi, una sorta di puzzle emozionale pronto a stupire il lettore. Ardua è l’impresa di etichettare un’opera che pare spesso un inno alla libertà di espressione, scevra da ogni pregiudizio. Ci si ritrova proiettati in contesti completamenti diversi semplicemente voltando pagina, senza per questo sentirsi per forza spiazzati, senza voler capire tutto ad ogni costo.

“Ispirandosi al meccanismo narrativo del celebre Girotondo di Arthur Schnitzler, nel micromondo creato dalla Bomoll tutto è mosso man mano dalla passione o dal desiderio, dalla rabbia o dalla noia, dal rammarico, dalla vendetta. Fra i personaggi che si incrociano come in un gioco a incastri incontriamo varie tipologie di amanti e fidanzati, dal feticista dei piedi, alla ragazza che rivede tutti i suoi ex, dalla moglie di un politico e la figlia anoressica alla medico legale anaffettiva, passando per un giovane ribelle, una poliziotta coi sensi di colpa, un trans che canta le canzoni di Mina, una paranoica signora e la sua nuora cattiva, fino ad un’attrice nostalgica e la donna che le rubò il cuore e forse la vita”.

Quel che spesso guasta la nostra quotidianità è l’attesa frenetica e costante che arrivi qualcosa, che sia questa il raggiungimento di un traguardo, l’acquisto di una frivolezza o un semplice sguardo ricambiato. Racconti estemporanei che si sfiorano continuamente, dando vita a un testo che emoziona e induce riflessioni ad ogni passo mosso dai suoi protagonisti. Cinzia Bomoll regala a tutti noi un testo meraviglioso.