Parole e musica in onore di Rosario Livatino (Canicattì, 3 ottobre 1952 – Agrigento, 21 settembre 1990). Lo scorso 9 maggio, in prima mondiale assoluta, nel Teatro Massimo Bellini di Catania, nello stesso giorno in cui ad Agrigento è stato proclamato beato Livatino, è andato in scena il dramma lirico “Sub Tutela Dei”, il motto con cui il magistrato ucciso dalla mafia era solito chiudere le sue annotazioni in agenda. L’opera, su iniziativa del direttore artistico Fabrizio Maria Carminati, è incentrata sulla figura del magistrato.

La musica è del compositore etneo Matteo Musumeci, il libretto di Vincenzo Vitale. Nel cast vocale nel ruolo del primo giudice il mezzosoprano Anastasia Boldyreva e in quello del giudice Livatino il tenore Ivan Ayon Rivas, mentre come primo imputato agisce il baritono Franco Vassallo e come secondo imputato il soprano Francesca Dotto. Voce recitante: Massimo Popolizio. L’Orchestra del Teatro Massimo Bellini è diretta da Gianluigi Dettori.