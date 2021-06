“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un piatto fresco da gustare nei periodi caldi: “Carpaccio di verdure”.

Tempo di preparazione: 10 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 400 grammi di zucchine; un cuore di sedano; un limone; colatura di alici, olio evo, sale e pepe q.b..

Preparazione: lavare, asciugare e spuntare le zucchine; in seguito affettarle sottili con una mandolina o un pelapatate; sfilare il sedano, lavarlo e tagliarlo a julienne, poi versarlo in una ciotola con acqua e ghiaccio per 15 minuti onde arricciarsi; scolare la julienne di sedano, sistemarla in un’altra ciotola e condirla con sale, pepe e succo di limone; disporre le fette di zucchine su un piatto da portata, mettere al centro dello stesso il sedano condito, spolverare il tutto con la scorza di limone e irrorare con un filo di colatura di alici e olio evo.

Buon appetito!