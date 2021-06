Puntuale anche in questo week-end di inizio giugno la rubrica con la quale “L’Opinione delle Libertà” intende dare voce e spazio ai volti noti e a quelli meno conosciuti della letteratura italiana. Questa settimana vi consigliamo “Zero stress respirando” di Massimo Bottiglieri (Curcio Editore).

Massimo Bottiglieri, appassionato di musica classica fin dalla giovane età, apprende in Conservatorio l’importanza di una corretta respirazione, postura e pedagogia del corpo, consegue la laurea magistrale in Discipline musicali. Laureatosi anche in Scienze e tecniche delle Attività motorie preventive e adattate, approfondisce i suoi studi e le sue ricerche anche a livello anatomo-fisiologico, in merito alla respirazione e ai benefici ad essa connessi grazie al movimento della cupola diaframmatica. Ha già pubblicato: Dimagrisci respirando. Alla riscoperta del benessere psicofisico (Armando Curcio Editore – 2019).

La Storia

In un momento storico come quello che stiamo vivendo, emerge ancora di più il bisogno di equilibrio, positività e serenità. Tra mancanza di socialità e incertezza sul futuro risulta infatti impresa complicata quella di rimanere lucidi nei propri obiettivi e nelle priorità relative al presente e al futuro a breve termine. Un’opera come questa aiuta a ritrovare le motivazioni giuste per non rimanere ancora sospesi in questa sorta di bolla esistenziale.

“A volte la soluzione ai nostri malesseri è proprio dentro di noi. In questo manuale si approfondisce il tema del benessere, sottolineando l’importanza di una naturale e corretta respirazione. Il tema predominante si sviluppa verso lo stress psicofisico, attraverso studi osservativi condotti dall’Autore. Ritmi del tessuto sociale al limite della nevrosi ci portano spesso ad ammalarci. La soluzione sta nel tempo giusto della natura, partendo da una ritrovata consapevolezza respiratoria, congenita in ognuno di noi, che può riemergere solo attraverso l’esercizio e la corretta educazione”.

Respirare per camminare e camminare respirando a pieni polmoni, questo in fondo il messaggio di un testo che riesce a sdoganare i canoni dei classici manuali. Tra un consiglio pratico e uno spirituale si intuisce come poter impostare una quotidianità sana ed equilibrata, atta a prendere coscienza delle molteplici possibilità che la vita ci offre ogni giorno. Il libro giusto al momento giusto.