“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un primo piatto rapido, gustoso e veloce: il “Risotto alla pizzaiola”.

Tempo di preparazione: 5 minuti.

Ingredienti: 320 grammi di riso arborio; 4 fette di mozzarella; 4 cucchiai di passata di pomodoro; origano, brodo vegetale, olio evo e sale q.b..

Preparazione: tagliare a dadini la mozzarella e lasciarla a sgocciolare in uno scolapasta finché non si asciuga; lessare il riso nel brodo vegetale bollente e salato, quest’ultimo con un volume doppio rispetto a quello del riso; cuocere finché il riso non avrà assorbito quasi tutto il brodo; aggiungere la passata di pomodoro e spegnere il fuoco; versare la mozzarella nel contenitore del riso, mescolare, poi coprire e lasciare riposare per qualche minuto. Infine, versare il riso in un piatto da portata, spolverarlo con l’origano secco e portare in tavola. Gustare caldo.

Buon appetito!