“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina la ricetta di questa settimana riguarda un primo piatto che unisce sapientemente i sapori del mare con quelli della campagna: “Farfalle mare e orto”.

Tempo di preparazione: 10 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 350 grammi di farfalle; 300 grammi di gamberi sgusciati; due zucchine; una cipolla tritata; prezzemolo tritato, olio evo e sale q.b..

Preparazione: spuntare le zucchine, lavarle, asciugarle e affettarle sottilmente; far scaldare 4 cucchiai di olio evo in una padella antiaderente unitamente alla cipolla per circa 5 minuti a fiamma bassa; versare nella padella i gamberi e far insaporire per 2 minuti; in seguito unire le zucchine, salare e far cuocere per 8 minuti; lessare le farfalle e scolarle al dente, versarle nella padella e, mescolando lentamente, farle insaporire; servire il piatto caldo irrorando il tutto con un poco di olio evo aggiungendo una spolverata di prezzemolo tritato.

Buon appetito!