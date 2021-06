“Vivere belli e felici a tutte età”, edito da Armando Curcio Editore, è il libro di consigli e approfondimenti scritto dall’illustre professor Carlo Gasperoni riguardo la medicina estetica. Nell’intervista per il format “Ad Hoc” vengono trattate anche le tecniche personali utilizzate dal chirurgo per i numerosi interventi effettuati, riguardanti in particolar modo il naso, la mammella e la lipoaspirazione.