Di recente è stata restaurata l’area degli ipogei del Colosseo, che si estende per circa mezzo ettaro e si articola in 14 setti murari. In questo settore erano posti montacarichi, piattaforme ed elevatori che consentivano a uomini, animali e scenografie di essere portate sul piano dell’arena. All’inaugurazione erano presenti il ministro della Cultura Dario Franceschini, la dottoressa Alfonsina Russo e Diego Della Valle, amministratore delegato di Tod’s.