Ritorna la rubrica, con cadenza settimanale, con la quale “L’Opinione delle Libertà” dà voce e spazio ai nuovi volti della letteratura italiana. Questa settimana vi consigliamo il libro “Felici contro il mondo” di Enrico Galiano (Garzanti editore).

Enrico Galiano è nato a Pordenone nel 1977. Insegnante in una scuola di periferia, ha creato la webserie “Cose da prof”, che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook. Ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie. Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it. Il segreto di un buon insegnante per lui è: “Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti”.

La Storia

Un romanzo di rara delicatezza ed enorme profondità, in grado di far riflettere sul significato della vita e dei rapporti umani. Si viene trasportati in uno scorcio esistenziale in cui è difficile orientarsi, in cui ogni passo che viene compiuto dona emozioni intense. La protagonista incarna perfettamente dubbi, incertezze e timori di un buona fetta dell’umanità.

“Gioia ha sempre pensato che ci fosse una parola per dare un senso a tutto. Dove quelle che conosceva non potevano arrivare, c’erano quelle delle altre lingue: intraducibili, ma piene di magia. Ora, il quaderno su cui appuntava quelle parole giace dimenticato in un cassonetto. Gioia è diventata la notte del luminoso giorno che era: ha lasciato la scuola e non fa più le sue chiacchierate, belle come viaggi, con il professore di filosofia, Bove. Neanche lui ha le risposte che cerca. Anzi, proprio lui l’ha delusa più di tutti. Dal suo passato emerge un segreto inconfessabile che le fa capire che lui non è come credeva. Gioia non ha più certezze e capisce una volta per tutte che il mondo non è come lo immagina. Che nulla dura per sempre e che tutti, prima o poi, la abbandonano”.

L’amore che muta in tutte le sue forme, sconvolgendo, affliggendo e rivoluzionando pensieri, umori e proiezioni. Enrico Galiano regala ai suoi lettori il seguito di “Eppure cadiamo felici”, il romanzo d’esordio che l’ha consacrato nell’olimpo degli scrittori. Un’opera brillante da gustare sotto l’ombrellone.