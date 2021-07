“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica settimanale di cucina la ricetta di oggi riguarda un primo piatto molto apprezzato anche per la sua croccantezza: “Garganelli con radicchio e pinoli”.

Tempo di preparazione: 15 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 300 grammi di garganelli; un cespo di radicchio; 40 grammi di burro; 50 grammi di pinoli tostati; 50 grammi di parmigiano grattugiato; olio evo e sale q.b..

Preparazione: pulire il radicchio togliendo esclusivamente le foglie più esterne, lavarlo e, sgrondato, ammorbidirlo in una padella calda; mettere il radicchio cotto in un mixer e frullarlo sino a renderlo una crema; scaldare il burro in una padella, versare la crema di radicchio e lasciare insaporire, poi aggiungere i pinoli tostati ed il parmigiano; lessare la pasta, scolarla al dente e trasferirla nella padella con la crema di radicchio, i pinoli ed il parmigiano e far insaporire mescolando bene. Infine, servire il piatto caldo irrorando il tutto con un filo d’olio evo.

Buon appetito!