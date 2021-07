Primi posti a valanga: successo per i giovani musicisti di Ostia

È il caso di dire che le hanno letteralmente “suonate” a colpi di flauto traverso. Gli allievi dell’Istituto comprensivo “Antonio Vivaldi” di Ostia (sezione musicale) hanno ottenuto ottimi risultati al concorso nazionale sulle sette note “Città di Latina”, organizzato dall’Associazione “I giovani filarmonici pontini” e che si è svolto a giugno.

I ragazzi – che frequentano la prima, la seconda e la terza media – guidati dal professore Gianfranco Titone hanno collezionato cinque podi più alti tra cui un primo assoluto (100/100) che ha portato la firma di un alunno di prima media con alle spalle solo otto mesi di studio. E poi in bacheca sono arrivati quattordici secondi posti e due “medaglie di bronzo”. Un vero e proprio successo maturato nel corso dell’evento giunto alla quinta edizione.

Alla kermesse hanno partecipato 300 ragazze e ragazzi provenienti da ogni parte dello Stivale. Le sorprese però non sono finite qui: la commissione composta da musicisti, docenti di Conservatorio, Licei musicali e scuole medie a indirizzo musicale, all’unanimità ha assegnato al professor Titone un diploma di merito per i punteggi realizzati dagli alunni a cui si è aggiunto un premio alla Didattica per la qualità espressa dai suoi allievi. Gianfranco Titone, da par sua, ha ringraziato tutti, dichiarando che il premio più importante è stato rappresentato dai riconoscimenti ricevuti dai suoi giovani musicisti.