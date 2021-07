Andata e ritorno, un giro lungo trent’anni ma allo stesso tempo eterno, unico. Viaggiando a Genova, con il finestrino abbassato e in sottofondo gli U2… one love, one blood, one life. Un corpo solo, un’anima sola, una squadra di amici che ha reso “possibile l’impossibile”. È la Sampdoria diretta dalla sapienza di Vujadin Boškov che nella stagione 1990/1991 conquista lo scudetto, lasciando alle spalle il Milan del trio olandese (Ruud Gullit, Marco Van Basten, Frank Rijkaard), l’Inter dei tre tedeschi (Lothar Matthäus, Andreas Brehme, Jurgen Klinsmann) ma anche il Napoli di Diego Armando Maradona e più distanziata la Juventus pseudo-rivoluzionaria di Roberto Baggio e Totò Schillaci. È “La bella stagione”: una carrellata di emozioni raccolte in 252 pagine (Mondadori editore).

Un incontro, una rimpatriata, uno scambio di informazioni in chat, uno sguardo ai giorni che furono. Un “libro collettivo” firmato da giocatori che hanno sfogliato l’album dei ricordi, tra “imprese di campo” e “vita privata. Chi ci ha messo il talento, chi l’allegria, chi la forza fisica, chi le proprie debolezze, chi la passione”.

È un testo, insomma, “che sa rendere, forse come non mai finora, lo spirito profondo del calcio, l’emozione del campo, il clima dello spogliatoio, l’anima di una squadra, di uomini che trasformano il 4-4-2 da schema a somma”. I proventi del libro andranno a sostenere la Gaslini Onlus.

Tutto parte praticamente dal momento clou, ossia dal 5 maggio 1991, il giorno di Inter-Sampdoria, scontro al vertice. Giuseppe Dossena e Gianluca Vialli sigleranno le reti del 2-0 finale per i blucerchiati, nel mezzo Gianluca Pagliuca parerà un rigore a Matthäus fresco campione del mondo con la Germania: “Siamo giovani compagni di squadra, siamo amici. E non che abbiamo paura di questa parola. Non credete a chi vi dice che il calcio è una guerra. È uno sport, un gioco e ai giochi si gioca con gli amici. È un valore e quello che vale si vede in momenti come questo, quando lo puoi scambiare con gli altri”.

Eccola qua, è la squadra “di Luca, del Mancio, di Fausto, Beppe, Moreno, Marco, Pagliuca, Ivano, Toninho, Attilio e poi Pelle il capitano, Mycha (“è ucraino, non russo”), Katanec. Ognuno con la sua storia, che da sola non conta niente. Ognuno con un talento, un’ombra e va bene lo stesso”.

“Tre fischi. È tutto finito. E tutto inizia”. I doriani possono esultare e il servizio del giornalista Rai, Claudio Valeri, è tanta roba. In sottofondo La mia banda suona il rock di Ivano Fossati mentre le parole scorrono veloci: “Ma quale rock bambino, quale squadra baby… lo scudetto è una cosa seria, e per lo scudetto i bebè della Samp erano ancora da svezzare. E poi il clima, il clima genovese… la Sampdoria ha vinto per tante ragioni, il clima c’entra poco”.

Tutto il resto, dopotutto, è all’occorrenza. Già, come un viaggio a Genova, trent’anni dopo, con il finestrino abbassato e in sottofondo gli U2… one love, one blood, one life.

(*) Gianluca Vialli- Roberto Mancini e i calciatori della Sampdoria campione d’Italia, “La bella stagione”, Mondadori, 252 pagine