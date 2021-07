“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un primo piatto pieno dei sapori naturali della campagna: “Riso alle erbe aromatiche”.

Tempo di preparazione: 10 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 350 grammi di riso integrale; 8 pomodori maturi e sodi; un mazzetto di prezzemolo; un mazzetto di basilico; erba cipollina, maggiorana fresca, olio evo e sale q.b..

Preparazione: lavare i pomodori e pelarli con un pelapatate, in seguito tagliarli a metà togliendo i semi e affettare la polpa grossolanamente; pulire le erbe aromatiche, lavarle, asciugarle e tritarle finemente; mettere le erbe in una ciotola con due cucchiai di olio e lasciarle insaporire per un’ora; lessare il riso per circa 45 minuti, scolarlo e versarlo in una ciotola; condire il riso con l’olio alle erbe, mescolare bene e far insaporire aggiungendo la polpa di pomodoro. Infine, versare il riso in un piatto da portata e servire a tavola irrorando con un filo d’olio.

Buon appetito!