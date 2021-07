“Il Mondo salverà la Bellezza? – Prevenzione e sicurezza per la tutela dei Beni Culturali” è la mostra ideata e organizzata dal Centro europeo per il Turismo e la Cultura di Roma insieme alla Direzione generale Sicurezza del Patrimonio culturale del Mic e al Comando Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri. Aperta il 13 luglio al Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e curata da Vincenzo Lemmo, la mostra è visitabile fino al 4 novembre 2021. Diverse sono le sezioni in cui l’esposizione si presenta; il visitatore sarà accompagnato alla scoperta di storie di recuperi, salvaguardia e tutela, fornite in modo narrativo e per immagini.