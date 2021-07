“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un “secondo” saporito con verdura di stagione: “Fesa di tacchino alla napoletana”.

Tempo di preparazione: 10 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 600 grammi di fesa di tacchino; due peperoni rossi; due peperoni verdi; un rametto di rosmarino; uno spicchio d’aglio; farina, peperoncino, olio evo e sale q.b..

Preparazione: tagliare la fesa di tacchino a cubetti e infarinarla leggermente; pulire e lavare i peperoni, asciugarli, eliminare i semi ed i filamenti all’interno e tagliarli a listarelle sottili; in una grande padella antiaderente scaldare 4 cucchiai d’olio, uno spicchio d’aglio intero, del peperoncino ed il rametto di rosmarino facendo insaporire l’olio per 2 minuti; eliminare l’aglio e versare in padella i cubetti di tacchino facendolo dorare per 3 minuti a fiamma vivace; aggiungere i peperoni e un pizzico di sale; abbassare la fiamma e far cuocere per 20 minuti. Versare il tutto in un piatto da portata e servire ben caldo.

Buon appetito!