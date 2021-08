La Casa de papel, parte quinta. È stato diffuso sui social il trailer del primo volume della parte numero cinque della serie tivù spagnola targata Netflix diventata, immeritatamente, un cult. “Cento ore che sembrano cento anni”. Così la bella e insopportabile Tokyo (Úrsula Corberó) descrive, in maniera involontariamente comica, il proprio stato d’animo agli spettatori. Il Professore (Álvaro Morte) rivela che il suo nascondiglio è stato scoperto, mentre il colonnello Tamayo (Fernando Cayo) prepara l’irruzione dell’esercito all’interno della Banca di Spagna. Una promessa: combattere, senza arrendersi prima che sia il corpo a cedere. È uno dei momenti più incerti di sempre.

La banda è rinchiusa nell’istituto iberico da oltre cento ore. I ladri con la maschera di Salvador Dalí sono riusciti a salvare Lisbona (Itziar Ituño), ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il Professore è stato catturato dall’ispettrice Sierra (Najwa Nimri) e, per la prima volta, non ha in mente un piano di fuga. È proprio adesso, quando sembra che niente possa andare peggio, che entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasforma in una battaglia.

La Casa di Carta, fenomeno televisivo dall’improbabile struttura narrativa, debutta sulla piattaforma statunitense in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo in due parti: il volume 1 arriva il 3 settembre, mentre il volume 2 è disponibile dal 3 dicembre 2021. Nel ricco cast figurano, inoltre: Pedro Alonso (Berlíno), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stoccolma), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marsiglia), Belén Cuesta (Manila), Rodrigo de la Serna (Palermo), José Manuel Poga (Gandía).