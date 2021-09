“IusArteLibri”: un fiume di cultura nel Salotto Tevere

Si chiuderà il 5 settembre la manifestazione Lungo il Tevere… Roma, organizzata dalla Vela d’Oro. All’interno di essa spicca per originalità e inventiva lo spazio Salotto Tevere, sotto la direzione artistica della cantautrice Giò Di Sarno la quale, con professionalità ed esperienza ultratrentennale, si avvale della collaborazione di professionisti della cultura e dello spettacolo, affidando settimanalmente lo spazio a forme diverse di intrattenimento culturale.

Dal Festival d’improvvisazione teatrale, giunto alla sua quarta edizione, a cura di Silvia Merola, ai giovedì del Jazz, curati dall’associazione Settimo Continente. I venerdì sono stati dedicati per lo più a spettacoli musicali, da quello della stessa Di Sarno con “Napoli… e non solo”, alla soprano Elena Lo Forte, passando alla musica di tradizione romana, con Valentina Galdì e le esibizioni di tanti altri artisti. Numerosissimi i libri presentati sotto Ponte Cestio, in particolare si segnalano i mercoledì affidati alle associazioni IusArteLibri (il ponte della legalità) e IusGustando, entrambe presiedute dall’avvocato Antonella Sotira.

Al Premio letterario, giunto alla sua decima edizione e concluso il 30 luglio, sono stati ospitati i seguenti libri in concorso: “È nato prima l’uomo o la carta bollata” del costituzionalista professor Alfonso Celotto; “Sidera Addere Caelo” di Elfriede Gaeng; “Una mente violenta” di Emanuele Gagliardi; “Quell’amore di Giudice” di Angelo Martinelli; “Protocollo Alfa” di Diego Perugini. Un bis è stato concesso al magistrato Angelo Martinelli con il suo romanzo “Esclusivamente distinti”, servito a lanciare il tema socio-giuridico della prossima edizione 2022 intitolata “Le Libertà e i diritti alla Felicità”.

I fuori programma del premio sono stati “Eterno Autunno. Dodici incubi di carta” di Luca Angelo Spallone; “Pani co zuccuru” di Pasquale Petrosino e “La Papessa disse alla Luna” di Massimo Bomba. Con l’associazione “IusGustando” è stato presentato il manuale “Aprire un’azienda agricola” di Fabrizio Sartori, presentazione a cui ha partecipato, tra gli altri, il sottosegretario Gianmarco Centinaio. L’avvocato Sotira si dice soddisfatta della nuova esperienza sulla riva del Tevere e prontissima per la premiazione dell’edizione 2021, che si terrà a metà ottobre.

(*) Foto in alto: l’inviata di Porta a Porta, Vittoriana Abate, la direttrice di Salotto Tevere, Giò Di Sarno, le giornaliste Rai, Mariella Anziano e Antonietta di Vizia. Al centro in basso l’autore Pasquale Petrosino

(**) Foto in basso: il professor Alfonso Celotto e la presidente di IusArteLibri, l’avvocato Antonella Sotira