“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un “secondo” di carne bianca veloce, leggero e molto saporito: “Coniglio al rosmarino”.

Tempo di preparazione: 15 minuti.

Ingredienti per 4 persone: un coniglio di circa 1,5 kg; 100 grammi di olive nere; 500 grammi di pomodori maturi; un bicchiere di brodo vegetale; 4 cucchiai di olio evo; aceto di mele, rosmarino e sale q.b..

Preparazione: lavare, pulire e tagliare a cubetti i pomodori eliminando i semi; tagliare a pezzi non grandi il coniglio, lavarlo in una bacinella con 2 cucchiai di aceto e poi asciugarlo con carta da cucina; in un capiente tegame scaldare l’olio con un rametto di rosmarino, aggiungere i pezzi di coniglio e farli dorare da tutti i lati; a seguire, bagnare con un mestolo di brodo caldo, salare e lasciar cuocere a fuoco moderato per circa 40 minuti; per mantenere la carne umida irrorarla ogni tanto con il fondo di cottura; giunti a metà cottura versare i pomodori a cubetti e, poco prima di terminarla, le olive; spento il fuoco mescolare bene il tutto e lasciare riposare per qualche minuto per far insaporire; mettere la carne in un piatto da portata bagnandola con il fondo di cottura.

Buon appetito!