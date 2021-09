“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un primo piatto dal sapore un poco “amarognolo” ma molto gustoso: “Risotto al radicchio rosso”.

Tempo di preparazione: 10 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 350 grammi di riso Vialone nano; 4 cespi di radicchio di Chioggia; grana grattugiato, brodo vegetale, gherigli di noce ed olio evo q.b..

Preparazione: pulire il radicchio eliminando tutte le foglie esterne, sfogliarlo, lavarlo e asciugarlo accuratamente e infine tagliarlo a listarelle; fare appassire il radicchio in un tegame con 2 cucchiai d’olio per circa 5 minuti; successivamente unire il riso e farlo tostare per circa 2 minuti a fiamma vivace; coprire il riso con il brodo vegetale, salare e abbassare la fiamma proseguendo la cottura per 15 minuti mescolando di tanto in tanto e aggiungendo altro brodo sino ad ottenere un risotto non troppo asciutto al termine della preparazione; spegnere il fornello, mantecare con il grana e coprire il riso lasciandolo riposare per 3 minuti; versare il composto in un piatto da portata e decorare con qualche listarella di radicchio e gheriglio di noce.

Buon appetito!