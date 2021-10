“Squid Game” da record: è la serie Netflix più vista di sempre

Un successo senza precedenti. “Squid Game” è il lancio più visto di sempre su Netflix: il precedente record di Bridgerton (82 milioni) è ormai un ricordo. Ben 111 milioni di fan dal debutto, avvenuto meno di quattro settimane fa. La serie tv sudcoreana, in sostanza, parla di persone emarginate che sono messe l’una contro l’altra nei tradizionali giochi per bambini. Ma di divertimento non c’è nemmeno l’ombra. Già, perché sulla bilancia la “scelta è forzata”: vivi o muori. Una lotta per la sopravvivenza con in palio 46 milioni di won coreani, ovvero quasi 33 milioni di euro.

Minyoung Kim, dirigente di Netflix Corea, ha dichiarato alla Cnn che Squid Game “è andata ben oltre i nostri sogni più ottimistici”. Dati alla mano, sono state scalate le classifiche di Netflix in più di 80 Paesi e in Italia è al primo posto tra i programmi più visti della piattaforma.