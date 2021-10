Festa di Roma, Alfonso Cuarón omaggia il cinema italiano

Alfonso Cuarón ama il cinema italiano e lo dichiara al mondo. Il cineasta messicano, Premio Oscar per Gravity, è il protagonista dell’Incontro ravvicinato del settimo giorno della Festa del cinema di Roma. Coadiuvato dal direttore artistico Antonio Monda, celebra i nostri registi. Numerosi frammenti tratti da altrettanti film. A partire da Padre padrone dei fratelli Taviani. Paolo Taviani, in sala, viene omaggiato con un’ovazione. “L’ho visto quando è uscito in Messico”, sottolinea Cuarón. “È un film che ha una qualità speciale. Come Pier Paolo Pasolini, i Taviani raccontano una umanità profonda, ma con un approccio mitico e una disciplina marxista, senza retorica”.

Nella lista dei film preferiti, Cuarón inserisce I nuovi mostri. “Volevo omaggiare – sostiene – i maestri della commedia all’italiana: Mario Monicelli, Ettore Scola, Dino Risi. È un film a episodi intriso di osservazione sociale e di una critica al carattere italiano. Questo tipo di commedia nel tempo è diventato una celebrazione più che una critica. Oggi mi piace Checco Zalone, un maestro della commedia. Peccato non sia qui stasera”. Cuarón sceglie anche Dillinger è morto di Marco Ferreri. “Un regista sovversivo, come Godard e Buñuel”. Di Salvatore Giuliano di Francesco Rosi lo affascina la scena del riconoscimento del bandito morto da parte della madre. “Rappresenta la pietà di tutte le madri del mondo”.

Poi è la volta di C’eravamo tanto amati di Ettore Scola. “Un film straordinario sul passaggio del tempo”. Inevitabile un ricordo de La dolce vita di Federico Fellini. Con Marcello Mastroianni, “il mio attore preferito”, sottolinea Cuarón. Viene mostrata la scena del confronto a distanza, sulla spiaggia, tra l’attore e una giovanissima Valeria Ciangottini. Subito dopo è la volta di Roma, il film del regista messicano, premiato con l’Oscar pe il miglior film straniero nel 2019. “Ho utilizzato per tutta la sequenza del mare il vento di Fellini”. Una menzione particolare va a L’uomo meccanico, un film muto prodotto in Italia nel 1921 scritto, diretto e interpretato dal comico francese André Deed, noto in Italia con il nome d’arte di Cretinetti. “È un film che anticipa Metropolis di Fritz Lang. Ovviamente, il Terminator di James Cameron, è debitore di Deed”.

Gli ultimi film selezionati da Cuarón sono firmati dai cineasti italiani contemporanei. Le quattro volte di Michelangelo Frammartino: “Un maestro del tempo e dell’osservazione dell’esistenza”. Respiro di Emanuele Crialese, insieme a Valeria Golino. Saluto caloroso per il regista e l’attrice presenti in sala. “Questo film è erede del primo Visconti e del primo Rossellini”. Miele di Valeria Golino: “Possiede una grande capacità tecnica che però sparisce, per lasciare spazio a Jasmine Trinca, un personaggio raccontato senza sentimentalismo, né retorica né giustificazione”. Infine, Lazzaro felice di Alice Rohrwacher, anch’essa omaggiata dagli spettatori in sala. “Qui si può vedere la lezione di Ermanno Olmi e dei Taviani”.

Vitti d’arte Vitti d’amore di Fabrizio Corallo

Alla Festa di Roma è stato presentato, con successo, Vitti d’arte Vitti d’amore, un documentario sulla vita e l’eccezionale talento di Monica Vitti, al secolo Maria Luisa Ceciarelli. Lo ha firmato, con acume e sguardo appassionato, Fabrizio Corallo. Il film è in programma su Rai 3 il prossimo venerdì 5 novembre, in occasione dei 90 anni dell’antidiva per eccellenza (nata il 3 novembre 1931). Da tempo l’attrice romana è lontana dalle scene. Regina del cinema dell’incomunicabilità di Michelangelo Antonioni, approda alla commedia all’italiana, diventando una mattatrice assoluta, al pari dei celebrati “colonnelli”: Alberto Sordi (suo straordinario sodale), Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi e Marcello Mastroianni.

Il documentario di Corallo mostra lo sguardo poliedrico dell’attrice. Ora bellissima e conturbante ora buffa, ironica e divertente. Le sequenze di repertorio sono “legate” dalle testimonianze di amici e colleghi: Paola Cortellesi, Michele Placido, Enrico Vanzina, Citto Maselli, Barbara Alberti, Laura Delli Colli, Enrico Lucherini. Per Carlo Verdone, “nella realtà, Monica Vitti era una persona timorosa e fragile. Poi all’improvvisamente si trasformava sulla scena e veniva fuori un grande carattere. La gente la sentiva vicina. Era entrata nel cuore di tutti. È nel cuore di tutti”.

