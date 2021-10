“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un dessert dal sapore deciso che soddisfa tutti i gusti: “Frittelle di mele”.

Tempo di preparazione: 15 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 300 grammi di mele Golden; 120 grammi di farina 00; 120 ml di latte; un uovo; un cucchiaio di zucchero; olio di semi di arachidi e zucchero a velo q.b..

Preparazione: tagliare le mele, togliere il torsolo e poi affettarle; in una ciotola separare l’albume dell’uovo dal tuorlo e poi unire a quest’ultimo lo zucchero, il latte e la farina; montare l’albume a neve e versarlo nel precedente composto; far scaldare abbondante olio di semi di arachidi in una pentola dai bordi alti; immergere le fette di mela nella pastella, scolare quella in eccesso e calarle nell’olio bollente per friggerle; una volta cotte depositarle nella carta assorbente, spolverarle con lo zucchero a velo e servirle calde.

Buon appetito!