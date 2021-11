“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana proponiamo ai nostri lettori la ricetta di un gustosissimo secondo di “mare e di terra”: “Sogliola con funghi e porri”.

Tempo di preparazione: 30 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 4 sogliole da 300 grammi circa; 4 piccoli porri; 400 grammi di funghi champignon; un mazzetto di prezzemolo; 4 cucchiai di olio evo; sale q.b..

Preparazione: eviscerare le sogliole eliminando le pinne dorsali e ventrali; a seguire spellarle, lavarle e asciugarle accuratamente per poi infarinarle e salarle leggermente. Pulire i porri togliendo le foglie più esterne; in seguito lavarli e tagliarli a rondelle sottili. Mondare i funghi, lavarli sotto l’acqua corrente, asciugarli e affettarli. In una padella far scaldare un cucchiaio d’olio, unire i porri e far stufare a fuoco basso per 10 minuti. All’occorrenza aggiungere un poco d’acqua calda per impedire che si asciughi troppo. Versare il resto dell’olio in una pirofila, disporre le sogliole e coprirle con i funghi e i porri stufati passando il composto in forno preriscaldato a 170 gradi per circa 15 minuti. Mettere il pesce nel piatto da portata, irrorarlo con il fondo di cottura e un filo d’olio evo e decorarlo con il prezzemolo.

Buon appetito!