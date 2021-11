“Amore (matrimonio e divorzio)” in salsa coreana

Amore (Matrimonio, Divorzio), questa la traduzione della serie tivù, in due stagioni, Love (ft. Marriage and Divorce) di Yoo Jung-joon e Lee Seung-hoon, in onda su Netflix. Il racconto audiovisivo ha avuto un gran successo in Corea, ovviamente la ricca Corea del Sud. Narra la storia di tre donne, che lavorano, di diverse età – trenta, quaranta e cinquanta anni circa – che sono felicemente sposate. La cosa dura poco perché ci sono in parallelo tre ragazze, amiche tra loro, che, una ad una, si affiancheranno e velocemente si sostituiranno alle mogli, a quel punto tradite. La società coreana – del sud, quella che ci assomiglia di più se non altro per la ricchezza – è una entità ancora molto “giovane”. Le storie muovono da una situazione paragonabile , rispetto all’Occidente ed a noi occidentali, agli anni settanta del secolo scorso, alle porte della legge sul divorzio. Quella coreana è una riflessione sulla situazione sociale che si è venuta a creare con la legalità del divorzio. Basti pensare che esiste quello che, negli episodi , viene chiamato “matrimonio mancante”, vale a dire ciò che noi intendiamo una separazione non consensuale, conflittuale.

Devo dire che, oltre il format che è molto invitante ed attraente – la sceneggiatura e le immagini sono visivamente perfette – a me ha colpito, da una parte, la rettitudine di pensiero e dei sentimenti, e, dall’altra ed al contempo, la poeticità con cui i protagonisti si esprimono. C’è realistica rudezza nel dire le cose come stanno, terra-terra , ma c’è anche tanto svisceramento dei pro e dei contra , a favore e contro della nuova e recente – per la Corea del Sud– situazione venutasi a creare con il divorzio in quel Paese. È una società ricca e capitalista, agli antipodi della Corea del Nord dove c’è la dittatura comunista di Kim Jong-un. Diversamente si vive nel lusso e nel benessere, come nei luoghi più ricchi del nostro Occidente.

Quello che colpisce è l’avere mantenuto la poesia ed i pensieri, le osservazioni, piene di poesia, poetiche, in tutte le situazioni. Anche in quelle più rozze e crude , crudeli – ce ne sono molte –. “Felicità e libertà ci spettano dalla nascita e sono le uniche cose che vale la pena possedere”, dice ad esempio una protagonista brutalizzata dal dolore di un divorzio ingiusto e subìto. Tra le righe sembra quasi, in questo sequel, che a volere ancora autenticamente bene, con il cuore, siano rimaste solo le donne in Corea, ammesso il divorzio. Bellissimi i personaggi, veri, credibili. E come mangiano bene in Corea!