MedFilm Festival, edizione numero 27

Ha preso il via venerdì 5 novembre la XXVII edizione del MedFilm Festival, l’evento dedicato alla promozione e diffusione del cinema mediterraneo, in programma a Roma fino al 14 novembre. Un’occasione per “tirare giù i muri dei pregiudizi e dei luoghi comuni che impediscono la distribuzione di questi film”, come ha detto Ginella Vocca, presidente del festival, che quest’anno vede Marocco e Slovenia come ospiti d’onore.

Il Concorso ufficiale, Premio Amore & Psiche, avrà nove film in gara in rappresentanza di otto Paesi. Tra i film più importanti dei Paesi ospiti d’onore, Casablanca Beats, candidato all’Oscar per il Marocco e primo film marocchino presente a Cannes, e Sanremo, lungometraggio sloveno firmato Miroslav Mandic. Al Concorso Cortometraggi, Premio Methexis e Premio Cervantes Roma, si segnalano Trumpets in the Sky del regista palestinese Rakan Mayasi e Apallou del greco Niko Avgoustidi. Per la sezione Fuori Concorso torna Viaggio a Kandahar, il film drammatico del 2001 diretto da Mohsen Makhmalbaf, che racconta la vita, terribile, delle donne nel paese dei talebani. A vent’anni dalla sua realizzazione, Viaggio a Kandahar non è mai stato così attuale.

Il Premio alla Carriera è assegnato a Faouzi Bensaïdi, regista e attore marocchino, mentre il Premio Koinè va alla scrittrice italiana di origine somala Igiaba Scego. Tra le novità di questa edizione, l’istituzione del Premio Valentina Pedicini, regista scomparsa lo scorso anno, e la collaborazione con il Wwf Italia, grazie alla quale la manifestazione devolverà un euro a tutela del Mediterraneo per ogni accredito acquistato su MyMovies.

(*) Tratto da Almanews24

(**) Nella foto in alto, Nelofer Pazira in una scena tratta dal film Viaggio a Kandahar di Mohsen Makhmalbaf

(***) Nella foto in basso, un momento della presentazione della XXVII edizione del MedFilm Festival