“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un dessert particolare e sfizioso: “Torta di mele e pane”.

Tempo di preparazione: 30 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 800 grammi di mele; 150 grammi di pane secco; 100 grammi di zucchero di canna; 40 grammi di olio di cocco; un cucchiaio di latte di riso; un cucchiaino di cannella.

Preparazione: sbucciare, affettare e far cuocere le mele per circa 10 minuti unitamente alla cannella e a metà dello zucchero; grattugiare il pane secco; in una padella far scaldare l’olio di cocco ed il latte di riso, poi unire il pane grattugiato e l’altra metà dello zucchero; preriscaldare il forno a 180 gradi e stendere metà del composto di pane in uno stampo per torte coperto con la carta da forno; infine, aggiungere le mele cotte per poi ricoprire con l’altra metà del composto di pane; far cuocere per circa 20 minuti fino a quando la torta avrà raggiunto un colore uniforme.

Buon appetito!