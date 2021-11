“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica di cucina, questa settimana vi proponiamo la ricetta di un primo piatto veramente completo e saporito: “Riso integrale al sapore di mare”.

Tempo di preparazione: 10 minuti

Ingredienti per 4 persone: 320 grammi di riso integrale; 400 grammi di pesce spada; 200 grammi di piselli sgranati freschi o surgelati; un cipollotto; timo, alloro, olio evo e sale q.b..

Preparazione: tagliare il pesce spada a cubetti, porlo in una ciotola e irrorarlo abbondantemente con olio evo; pulire il cipollotto e tagliarlo a rondelle sottili; porre i cubetti di pesce spada in un cestello per la cottura a vapore unitamente ai piselli ed al cipollotto cuocendo il tutto per 5 minuti; lessare il riso in abbondante acqua bollente salata e profumarla con una foglia di alloro per circa 40 minuti; scolare il riso e trasferirlo in una ciotola, aggiungere il pesce con le verdure cotte al vapore e mescolare accuratamente; spolverare con foglioline di timo e irrorare con un poco di olio evo prima di servire.

Buon appetito!