Stephen Sondheim, leggendario compositore di Broadway, è morto: aveva 91 anni e, secondo quanto riferito dal suo avvocato al New York Times, è deceduto nella casa di Roxbury, nel Connecticut. Nato il 22 marzo 1930 a New York, ha collezionato otto Grammy Award, nove Tony Awards, un Premio Oscar alla miglior canzone per “Sooner or Later” interpretata da Madonna e una colonna sonora della pellicola “Dick Tracy”. Inoltre, ha ricevuto pure un Premio Pulitzer e in carriera ha messo il sigillo ai testi del musical di Leonard Bernstein “West Side Story”.

Sondheim, a nove anni, ha assistito per la prima volta a un musical a Broadway anche se l’incontro che gli cambierà la vita sarà quello con Oscar Hammerstein II, uno degli autori più famosi del teatro musicale statunitense. Il treno su cui salire, ovviamente, sarà “West Side Story”: uno spettacolo che ha debuttato nel 1957 e che ha registrato oltre 700 repliche, più una versione al cinema del 1961 (che ha portato a casa dieci premi Oscar).

Nel 2010 a Broadway un teatro è stato ribattezzato in onore di Stephen Sondheim. Nel 2020, stesso riconoscimento stavolta a Londra: il Queen’s Theatre di Shaftesbury Avenue è ribattezzato Sondheim.