“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un piatto nuovo ma di sicura bontà: “Casarecce con speck e cavolini”.

Tempo di preparazione: 30 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 350 grammi di casarecce; 300 grammi di cavolini di Bruxelles; 100 grammi di speck; 1 carota; 1 costa di sedano; 1/2 cipolla bianca; parmigiano grattugiato, prezzemolo, olio evo e sale q.b..

Preparazione: lavare i cavolini togliendo le foglie più esterne, lessarli in acqua bollente leggermente salata per 7 minuti dal momento in cui l’acqua bollirà, scolarli e dividerli i più piccoli a metà ed i più grossi in 4 parti; lavare e sminuzzare la carota, il sedano e la cipolla ed inserire il trito in una grande padella facendolo rosolare con un poco d’olio; trascorsi 10 minuti aggiungere i cavolini precedente lessati e far cuocere per ulteriori 5 minuti; versare lo speck tagliato a listarelle e tenere il tutto in caldo; lessare la pasta e scolarla 2 minuti prima del tempo di cottura indicato sulla confezione; mettere le casarecce nella padella con il composto di condimento, mescolare e far insaporire a fuoco basso per circa 2 minuti; servire subito spolverando con parmigiano grattugiato, trito di prezzemolo e un filo di olio evo.

Buon appetito!