“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica settimanale di cucina a ridosso delle festività natalizie vi proponiamo la ricetta di un dolce nuovo e particolare per le feste: “Aspic di ribes e mirtilli al Brachetto”.

Tempo di preparazione: 20 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 250 grammi di ribes e mirtilli; 200 grammi di zucchero semolato; 300 ml di acqua; 1 bicchiere di Brachetto; 15 grammi di gelatina in fogli; 1 limone.

Preparazione: sciacquare ribes e mirtilli e farli sgocciolare; porre in ammollo i fogli di gelatina in acqua fredda per circa 15 minuti; confezionare uno sciroppo facendo sciogliere lo zucchero in una pentola a fiamma bassa unitamente a 300 ml di acqua. Strizzare i fogli di gelatina e versarli nello sciroppo di zucchero, mescolando bene per farli sciogliere; poi unire lo spumante e un poco di scorza di limone grattugiata. Mettere il composto in una forma da budino bagnata, attendere 30 minuti circa e, prima che la gelatina inizi a tirare, immergere la frutta nell’aspic; posizionare l’aspic nel frigo sino a che, in circa 2 ore, non sarà completamente solidificato. Prima di servire, decorare il dolce con i frutti rossi e alcune foglioline di menta.

Buon appetito!