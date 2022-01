La rubrica de “L’Opinione delle Libertà” che dà voce e spazio ai volti noti e a quelli meno conosciuti della letteratura italiana questa settimana consiglia il libro “Io vi salverò” di Valentina Camerini (Mondadori).

Valentina Camerini, milanese, è una scrittrice poliedrica: sceneggiatrice di Topolino, ha pubblicato storie per bambini e libri per adolescenti, fumetti, biografie e romanzi, prestando anche la penna a personaggi famosi che hanno una storia da raccontare. Tra i suoi titoli: Ci sei solo tu; Le storie del sorriso; Fidati di me e La storia di Greta, biografia non ufficiale di Greta Thunberg. Con il romanzo Il secondo momento migliore (2014) ha scritto il romanzo di un'amicizia, di una generazione impigliata nei lacci di famiglie distrutte, di un sogno che ha bisogno di essere raccontato.

La Storia

Un percorso avventuroso che parte da una vita agiata e confortevole per arrivare in un battito d’ali all’incertezza totale, alla perdita di riferimenti e allo smarrimento di ogni convinzione. Un romanzo sconvolgente che merita di essere gustato in prima persona, per toccare da vicino dubbi e paure di un protagonista caleidoscopico.

“Può davvero capitarti di perdere tutto e ritrovarti a vagare per un paese straniero, attraversando frontiere, senza soldi né certezze, se sei un uomo di successo che vive in un enorme loft e fattura ogni mese migliaia di euro?

Sebastian Carcani direbbe di no. Fino al giorno in cui si ritrova senza lavoro a causa di una delocalizzazione della società nella quale occupa una posizione apicale, mentre una tempesta sui social si scatena contro di lui, trasformandolo nel bersaglio di haters indignati, un esercito di sconosciuti che gli augura la morte on line.

Non resta che lasciare la città, caricare in auto l’essenziale e mettersi in viaggio verso l’economica Ucraina, paese d’origine di sua moglie, Ania. Sembra solo una strana vacanza, ma la notte in cui il piccolo Giulio sta male e hanno bisogno di un medico, persi sul confine tra Ungheria e Romania, Sebastian scopre di aver preso una strada molto più incerta di quello che credeva. Una strada che s’incrocia con quella di un’altra famiglia in fuga, scappata dalla guerra civile che devasta la Siria”.

La comunicazione al centro di un uragano emozionale, in grado di travolgere tutto e tutti, lasciando a terra solo le briciole dei dogmi umani. Una storia attuale eppure densa di un sapore antico, quello legato al piacere delle piccole cose, alle basi solide dalle quali partire. Spesso si finisce poi per cercare all’esterno quello che invece si cela già dentro di noi, in attesa di una felicità che rischia così di rimanere sommersa per sempre.