“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina, questa settimana vi proponiamo la ricetta di un piatto dall’intenso sapore di “mare”: “Dentice ripieno alle erbe”.

Tempo di preparazione: 30 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 1 dentice da 1,2 kg; 300 grammi di spinaci; 3 pomodori maturi; origano, timo, prezzemolo, olio evo e sale q.b..

Preparazione: eviscerare, squamare e togliere le pinne al dentice, lavarlo ed asciugarlo con carta-cucina; pulire e lavare gli spinaci; pulire i pomodori tagliandoli a metà, poi togliere i semi e ridurre la polpa in piccoli cubetti; deporre gli spinaci in una padella e cuocerli a fuoco vivace per 2 minuti unitamente alla polpa di pomodoro, al timo, all’origano ed al prezzemolo, salando il tutto; scolare gli spinaci e tritarli sino ad ottenere quasi una crema; riempire il dentice con gli spinaci, adagiarlo in una padella unta di olio ed infornarlo a 200 gradi per circa 30 minuti; trasferire il pesce in un piatto da portata, aggiungendo nella pancia qualche foglia di spinaci e servirlo caldo con sopra un filo d’olio a crudo e spolverandolo con un trito di erbe aromatiche fresche.

Buon appetito!