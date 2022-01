La rubrica de “L’Opinione delle Libertà” che dà voce e spazio ai volti noti e a quelli meno conosciuti della letteratura italiana questa settimana consiglia il libro “E poi viene il sole” di Francesca Saveria Chindamo (Gruppo Albatros Il Filo). Francesca Saveria Chindamo è nata il 6 marzo 1983 a Roma, figlia di un funzionario di banca e di una professoressa di lettere. Seguendo la scia di stampo materno delle materie umanistiche, ha frequentato il liceo classico per poi iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza. È divenuta avvocato. Ha da sempre coltivato la passione per la scrittura sognando di scrivere un giorno un libro. E poi viene il sole vede la sua prima pagina diversi anni fa per poi essere ripreso dopo molto tempo e portato a termine durante un periodo difficile della sua vita. È sposata e ha due meravigliosi bimbi.

La Storia

Un’opera sorprendente nella sua brusca emotività, una tempesta emozionale scaturita da uno stato di forzato immobilismo. Spesso occorre perdersi per ritrovarsi ma non sempre l’autoisolamento aiuta a fare chiarezza, c’è spesso bisogno d’altro per sentirsi vivi. Porsi un obiettivo per rendersi utili, per riaccendere quella fiamma quasi completamente sopita, per tornare a fluire.

“Roberto è uno psichiatra ancora giovane che vive in una casa di riposo nel trevigiano, lo troviamo lì in una statica routine, una vita sospesa che non gli appartiene ma che vuole autoinfliggersi come punizione. Dopo la perdita del figlio di soli 3 anni si è rinchiuso in un mondo privo di emozioni proprio per paura di essere travolto da esse. Ma una serie di circostanze lo portano a uscire dal guscio che si è faticosamente costruito e la prospettiva di essere ancora utile lo spingerà a intraprendere un viaggio. Roberto tornerà alle origini, nella sua Calabria, dove ogni cosa gli è familiare e porta con sé ricordi di un passato che non esiste più. E qui troverà anche una vita nuova”. Pagina dopo pagina si avverte una crescita interiore, un sano vigore in grado di rimescolare le carte. Francesca Saveria Chindamo dona al protagonista e al lettore nuovi orizzonti.