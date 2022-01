“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un piatto un poco elaborato ma dal sapore completo: “Vitello con carote all’arancia”.

Tempo di preparazione: 20 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 800 grammi di scaloppine di vitello; 2 arance rosse; 4 carote; 1 stecca di cannella; 1 mazzetto di prezzemolo; farina, olio evo e sale q.b..

Preparazione: sbucciare e tagliare a rondelle le carote; spremere un’arancia filtrandone il succo e sbucciare al vivo l’altra; pulire, lavare e tritare a polvere il prezzemolo, poi infarinare leggermente le scaloppine di vitello; in una padella larga scaldare 4 cucchiai di olio, aggiungere la carne e lasciarla dorare su entrambi i lati per circa 3 minuti; unire le carote, salare e far stufare per circa 5 minuti a recipiente coperto; aggiungere gli spicchi d’arancia e spolverare con il prezzemolo e la cannella pestata in un mortaio e tostata in padella; infine, porre le scaloppine in un piatto da portata e tenerle in caldo; deglassare il fondo di cottura con il succo d’arancia e farlo restringere a fuoco vivace; versare la salsa così ottenuta sulle scaloppine e servire.

Buon appetito!