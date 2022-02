“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un dessert particolarissimo: la “Panna cotta”.

Tempo di preparazione: 25 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 750 grammi di zucca gialla; 50 grammi di miele; 16 grammi di gelatina in fogli; 500 ml di panna fresca; cannella macinata e sale q.b..

Preparazione: pulire la zucca eliminando i semi e tagliarla a fette non troppo spesse disponendole su una placca rivestita con carta da forno; cuocere in forno per 30 minuti a 200 gradi; terminata la cottura, versare la polpa in un passaverdura e raccogliere il passato in una ciotola lasciando raffreddare il tutto; mettere i fogli di gelatina a bagno in acqua fredda per 5 minuti e, una volta ammorbiditi, strizzarli accuratamente; unire il miele alla polpa di zucca aggiungendo la cannella e un pizzico di sale, mescolare e mettere in una casseruola insieme alla panna e lasciar cuocere per circa 5 minuti; unire la gelatina strizzata e mescolare continuamente fino a che non si sia sciolta. Infine, mettere il composto ottenuto in uno stampo unto e sistemare in frigo a rassodare per 2 ore; servire spolverizzando con cannella macinata.

Buon appetito!