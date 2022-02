Per la rubrica de “L’Opinione delle Libertà” che intende dare voce e spazio ai volti noti e a quelli meno conosciuti della letteratura italiana questa settimana vi consigliamo il libro “Perché non sanno” di Dario Buzzolan (Mondadori Editore).

Dario Buzzolan, nato a Torino nel 1966, è scrittore, drammaturgo e autore televisivo. Ha pubblicato nove romanzi, tra cui Dall’altra parte degli occhi (premio Calvino 1999), Non dimenticarti di respirare (2000), I nostri occhi sporchi di terra (finalista al premio Strega 2009), Se trovo il coraggio (2013), Malapianta (2016), La vita degna (2018) e In verità (2020).

La Storia

Un romanzo sorprendente sulle difficoltà che la vita spesso ci mette di fronte, una sorta di inno alla resilienza. La crisi economica vissuta come un incubo ma anche come la possibilità di comprendere, agire e risorgere dalle ceneri del proprio passato.

“Cecilia ha trent'anni ma ha già vissuto molto, probabilmente troppo. Ha perso tutto e tutti che era ancora ragazzina, e nel corso degli anni, lentamente, con caparbietà, è riuscita a rimettersi al mondo. Ora fa il vino e si accinge a costruire una famiglia tutta sua. Allora perché, quando riceve via mail da un indirizzo sconosciuto la foto di un adolescente altrettanto sconosciuto, si convince che non si tratti di banale spam bensì di Thomas, figlio del suo amato fratello Gregorio, trader emigrato a Londra e scomparso in un incidente aereo all'indomani del grande crollo finanziario del 2008? Perché è disposta a tutto per capire se il ragazzo della foto sia davvero il nipote che ha visto solo in un paio di foto da neonato e poi mai più, unico superstite della sua martoriata famiglia? Perché mettere a rischio tutta la sua vita presente per braccare un fantasma del passato?”.

Mettere in discussione la stabilità e la serenità a lungo inseguite, andando contro quella razionalità che porterebbe a diffidare, ad abbandonare. Il cuore è il vero protagonista di questa storia, elemento imprescindibile di ogni decisione veramente importante nella vita di ogni persona. La protagonista si mostra al lettore senza filtri, svelando paure e debolezze ma mostrando al tempo stesso fermezza e determinazione notevoli.

Una storia profonda, in grado di smuovere anche le coscienze più spoglie, un racconto fortemente didattico.