Morto Ivan Reitman: addio al padre dei Ghostbusters

Se ne è andato a 75 anni, nella sua casa di Montecito, in California. Addio a Ivan Reitman, “padre” dei “Ghostbusters-Acchiappafantasmi”, pellicola del 1984 di cui fu produttore e regista. Il film incassò quasi 229 milioni di dollari a livello nazionale. La notizia del decesso è stata rilanciata da Variety.

I figli – il regista Jason Reitman, Catherine Reitman e Caroline Reitman – in una dichiarazione congiunta hanno detto: “La nostra famiglia è in lutto per la perdita inaspettata di un marito, padre e nonno che ci ha insegnato a cercare sempre la magia nella vita. Ci conforta il fatto che il suo lavoro di regista abbia dispensato risate e felicità a innumerevoli altri in tutto il mondo. Mentre piangiamo in privato, speriamo che coloro che lo hanno conosciuto attraverso i suoi film lo ricorderanno per sempre”.

Nato in Cecoslovacchia, cresciuto in Canada, ha toccato con mano il successo come produttore di “Animal House” nel 1978, film cult con John Belushi. Di lui si ricordano anche lungometraggi come “Polpette” e “Stripes. Un plotone di svitati”, entrambi con Bill Murray. Come detto, l’apice è arrivato con Ghostbusters, senza dimenticare il sequel del 1989 e due puntate nel nuovo millennio, l’ultima delle quali – “Ghostbusters: Legacy” del 2021 – è stata diretta dal figlio Jason e ha riunito le stelle sopravvissute del film originale, con un merito di produzione per Ivan Reitman. Non vanno dimenticati, tra gli altri, i film con protagonista Arnold Schwarzenegger (“I gemelli”, “Un poliziotto alle elementari”, “Junior”). Infine, Ivan Reitman ha prodotto “Beethoven”, commedia con il tenero e omonimo San Bernardo.