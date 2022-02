Le 7 misure del mondo

Da sempre, l’umanità interpreta e misura il mondo. Le facoltà intuitive hanno elaborato strutture concettuali che consentissero la quantificazione e la misurazione degli eventi. Il ricorso metodico a paradigmi, teoremi, le rilevazioni raccolte e catalogate per studiare la classifica, la ricorsività degli eventi stessi hanno creato il mondo dove oggi tutti ci troviamo. La realtà della realtà. Si tratta di vere e proprie cattedrali gotiche molto complesse e spesso poco inclini al cambiamento dal momento che, attorno ad esse, si sono calcificati interessi istituzionali (università, centri di ricerca, carriere accademiche, editoria, finanziamenti governativi, delle multinazionali) e di modelli mentali consolidati. L’autore, abilmente, sorvola queste spinose questioni sociologiche e gnoseologiche per focalizzare la sua ricerca sui sistemi di misurazione del mondo, sulla loro storia evolutiva e sul loro progressivo perfezionamento. Nel libro egli ne individua sette che argomenta in altrettanti capitoli ognuno dei quali può essere letto con un ordine stabilito dai lettori. I titoli dei capitoli sono emblematici: il metro, il secondo, il chilogrammo, il Kelvin, l’ampere, la mole e infine la candela.

Il testo scorre con uno stile piacevole e con notevole capacità divulgativa. Il professor Martin racconta la storia e gli aneddoti legati agli scopritori e agli scienziati impegnati a costruire parametri condivisi. Grazie ai metodi di misurazione è stato possibile dare una chiave di lettura del passato, dei cicli evolutivi del mondo animale e vegetale. Inoltre, va evidenziato che le misure del mondo sono una “lingua franca” che consente uno scambio fluido di conoscenze, oltre le differenze tra culture, popoli, lingue e nazioni. Le pagine sono intercalate da illustrazioni in bianco e nero con una grafica rétro che impreziosisce il testo e aiutano a capire temi non sempre di pronta comprensione. Non vanno trascurate le conclusioni e i suggerimenti di lettura che guidano alla scelta di libri di approfondimento dei sette argomenti. Il libro è un vademecum che si consulta con facilità e regala informazioni anche ai più esperti.

Le 7 misure del mondo di Piero Martin, Laterza 2021, 200 pagine, 18 euro