Il televoto arriva agli Oscar

#OscarsFanFavorite, ecco l’hashtag con cui tutti gli utenti di Twitter potranno votare il loro film preferito del 2021. Questo poi verrà premiato durante la notte degli Oscar 2022, che avrà luogo il 27 Marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. Questa iniziativa nasce da una collaborazione tra il social e l’Academy of motion picture arts and sciences, volta soprattutto a conquistarsi l’audience dei giovanissimi, la cui partecipazione alla notte di Hollywood è stata, anno dopo anno, sempre più esigua. Si potrà votare perfino la scena preferita di un film, sempre attraverso un hashtag, in questo caso #OscarCheerMoment. Inoltre, tra i votanti, verranno scelte a estrazione tre persone, che vinceranno un viaggio tutto pagato a Los Angeles per presentare un premio e consegnare una statuetta alla cerimonia del 2023.

Grazie alle molte nomination di film stranieri anche in categorie generali (come Parasite, che vinse il premio al miglior film), la giuria degli Academy Awards è sempre più internazionale. Ciò comporta la candidatura di diversi film non americani per riconoscimenti che per tradizione erano quasi riservati a film in lingua inglese. Il premio assegnato dai fan è volto anche a far rientrare tra i concorrenti delle pellicole escluse dal gusto della giuria, come il record d’incassi Spider-Man: No Way Home. “Twitter è il posto dove stare durante i grandi eventi, e gli Oscar sono uno dei più grandi motori di conversazione ogni anno”, aggiunge Sarah Rosen, responsabile delle partner spettacoli del microblog. Questo premio non avrà una categoria formale, e ancora non si sa se riceverà una statuetta come gli altri futuri vincitori.

Il punto focale di questa innovazione dell’Academy è il fatto che in una cerimonia così longeva, quasi centenaria, è entrato per la prima volta, neanche troppo di soppiatto, il televoto. Una pratica a cui in Italia siamo ormai abituati, presente in tutti i maggiori contest, che siano musicali o di cucina, partendo dall’appena concluso Festival di Sanremo e arrivando a MasterChef. Quella degli Oscar però, a differenza dei due programmi appena citati, è una gara che è sempre stata all’insegna della tecnica e dell’arte, dove sono proprio gli addetti ai lavori a decidere quale tra i loro colleghi fosse degno di vincere la tanto bramata statuetta d’oro. Questa svolta diretta verso un meccanismo di fan pleasing (ovvero di modificare un film, una serie, o in questo caso una cerimonia tenendo conto del volere del pubblico), dovrebbe essere, come detto sopra, volta a rilanciare tra le nuove generazioni l’appeal e il fascino degli Academy awards. Adesso, infine, non ci resta che attendere questa fatidica notte di fine marzo, e vedere che risposta avrà l’iniziativa social intrapresa dalle due parti, che intanto sta facendo volare alle stelle Twitter, nel momento in cui, per la prima volta nella storia, Facebook sta cominciando a perdere utenze.